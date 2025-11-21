Mobilitat
Talls nocturns a l’avinguda Tarragona per obres de pavimentació durant quatre nits
Els treballs es faran del 24 al 27 de novembre entre les 21:30 hores i les 6 hores
Les nits del 24 al 27 de novembre l’avinguda Tarragona (CG-1) quedarà tallada al trànsit per treballs de fresat i pavimentació, en horari de 21.30 hores a 06.00 hores, segons ha anunciat el Servei de Mobilitat. Les actuacions afectaran el tram comprès entre la rotonda del quilòmetre 0 i la rotonda del Casadet.
El pas dels autobusos estarà permès i es garantirà l’accés als residents i negocis de Terra Vella i Marginets durant les hores d’obra. Per minimitzar l’impacte en la circulació, s’han habilitat itineraris alternatius en ambdós sentits.
El recorregut recomanat en direcció sud és: rotonda del km 0, CG-3, carrer de la Unió, carrer Na Maria Pla, carrer Verge del Pilar, carrer Bonaventura Riberaygua i CG-1 fins a l’avinguda Tarragona. En direcció nord, la proposta és circular per la rotonda del Casadet, carrer Doctor Vilanova, carrer Prat de la Creu, carrer Bonaventura Armengol, avinguda Consell d’Europa, rotonda de la Dama de Gel, CG-3, carrer Valira, carrer de la Unió i rotonda del km 0 fins enllaçar amb la CG-2.