UNIÓ EUROPEA
Riba exposa l’impacte de l’acord en el turisme
L’impacte de l’acord d’associació amb la Unió Europea en el sector turístic va centrar la intervenció del secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, durant un dinar-col·loqui organitzat per l’Skal Club d’Andorra. Riba va resoldre els dubtes dels assistents, interessats en les implicacions de l’acord per a activitats com l’hoteleria, la restauració, el transport de viatgers o les agències de viatges. La trobada va comptar amb la participació del responsable de relacions institucionals amb la UE, Jordi Olivé. L’acte s’inscriu dins les iniciatives de l’Skal Club per fomentar el debat i la cohesió.