CULTURA
Un quartet de vent acosta Kandinsky als usuaris de L’espai de Creand
Els usuaris de L’espai de Creand Fundació van omplir ahir al matí la sala d’actes del comú d’Escaldes-Engordany per poder assistir al Concert a la manera de Kandinsky. Aquesta proposta va ser creada per Albert Gumí i protagonitzada per un quartet de vent que, a partir de la interpretació musical i la lectura de cartes, va explicar la relació entre Kandinsky i Schönberg, així com la influència de la música en l’obra del pintor. “Penso que aquest tipus d’activitats són molt importants per a la gent gran, ja que permeten divulgar la música d’aquella època i els quadres de Kandinsky. Creiem que ha estat una molt bona experiència per a ells, poder gaudir d’aquesta música, que està molt ben feta, juntament amb les explicacions dels artistes”, va comentar un dels músics de la formació, Efrem Roca. Es tracta de la segona vegada que aquesta producció es presenta, per interpretar-la en públic.