Prevenció
Protecció Civil i Creu Roja coordinen un simulacre conjunt d’emergència hivernal
Les entitats formen els voluntaris en la instal·lació d’un alberg al Pas de la Casa per acollir viatgers afectats per condicions meteorològiques adverses
El Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i la Creu Roja Andorrana han dut a terme, per primera vegada, un simulacre conjunt adreçat als voluntaris del Cos de Protecció Civil i de la Creu Roja. L’exercici ha recreat una situació d’emergència provocada per condicions meteorològiques adverses i ha tingut com a objectiu principal reforçar la coordinació operativa entre les dues organitzacions, que tot i compartir funcions d’atenció a la ciutadania, no havien treballat de manera conjunta en aquest tipus d’actuacions.
El simulacre es realitza a les portes de la temporada d’hivern i ha reproduït l’escenari d’un bloqueig de tres autobusos al Pas de la Casa, amb una vuitantena de viatgers que es dirigien cap a França i que han quedat immobilitzats a l’Hospitalet a causa del mal temps. Davant d’aquesta situació, s’ha desplegat un alberg provisional equipat amb 80 llits, mantes i protecció tèrmica, així com carpes i altres elements logístics necessaris per garantir l’acollida temporal de les persones afectades.
La gestió de l’alberg ha incorporat un protocol estricte de registre i identificació. Els voluntaris encarregats d’aquesta tasca han assegurat que cap persona accedís a les instal·lacions sense haver estat prèviament identificada, recollint dades bàsiques com el nom, l’edat o la nacionalitat, i assignant una fitxa individual i una polsera identificativa per facilitar el control d’accessos i la traçabilitat.
La pràctica ha comptat amb una vintena de voluntaris i està dissenyada per reproduir una situació real i supervisada pels responsables de cada entitat. L’exercici també ha comptat amb la col·laboració del comú d’Encamp, que ha facilitat personal i instal·lacions.
L'actuació s’inscriu dins les accions previstes al Pla d’Actuació o d’Emergència de Protecció Civil, que estableix els procediments del Cos de Voluntaris. L’objectiu és revisar i verificar l’eficiència dels protocols existents i consolidar els coneixements adquirits amb formacions prèvies realitzades conjuntament amb altres grups d’actuació.