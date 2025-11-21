BANCA

Premi per al secretari general del grup Andbank, Pablo García Montañés

El secretari general del grup Andbank, Pablo García Montañés, amb el premi.

Redacció
Andorra la  Vella

Pablo García Montañés ha estat reconegut amb el guardó a millor secretari de consell d’administració de gran empresa per l’Institut de Governança Empresarial. Actualment, García Montañés és secretari general del Grup Andbank, entitat especialitzada en banca privada amb presència a 11 països i un volum de negoci pròxim als 63.500 milions d’euros.

Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada amb postgraus en IE Law School i IESE Business School (Universitat de Navarra), García Montañés és, així mateix, president d’Actyus, gestora d’inversions alternatives del grup, i president del consell d’administració d’Andbank Luxembourg.

A més, és secretari del consell a MyInvestor i president de l’Associació Espanyola de Secretaris Generals i de Consell d’Administració, organització que promou el valor estratègic d’aquesta funció en l’ecosistema empresarial.

