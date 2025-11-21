BANCA
Premi per al secretari general del grup Andbank, Pablo García Montañés
Pablo García Montañés ha estat reconegut amb el guardó a millor secretari de consell d’administració de gran empresa per l’Institut de Governança Empresarial. Actualment, García Montañés és secretari general del Grup Andbank, entitat especialitzada en banca privada amb presència a 11 països i un volum de negoci pròxim als 63.500 milions d’euros.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada amb postgraus en IE Law School i IESE Business School (Universitat de Navarra), García Montañés és, així mateix, president d’Actyus, gestora d’inversions alternatives del grup, i president del consell d’administració d’Andbank Luxembourg.
A més, és secretari del consell a MyInvestor i president de l’Associació Espanyola de Secretaris Generals i de Consell d’Administració, organització que promou el valor estratègic d’aquesta funció en l’ecosistema empresarial.