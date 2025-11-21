SEGURETAT
La policia recomana a les empreses que afrontin les ciberamenaces
El cos d’ordre insta a prendre mesures essencials com mantenir còpies dels documents
La policia va participar ahir al matí en una taula rodona de la jornada Ciberseguretat 360°, organitzada per la Cambra de Comerç amb l’objectiu d’oferir eines i estratègies perquè les empreses afrontin amb garanties l’augment de ciberamenaces. Durant la sessió, diversos experts van exposar casos reals, tendències actuals i protocols de prevenció per reforçar la cultura de seguretat digital al país.
L’agent major Àlex Estalés, membre del grup de delictes tecnològics, va destacar la necessitat que els treballadors rebin formació específica per identificar situacions de risc i adoptar bones pràctiques en l’àmbit digital. Estalés va subratllar la importància de mesures essencials, com mantenir còpies de seguretat, actualitzar antivirus, desconfiar de missatges urgents, verificar l’autenticitat de les peticions i consultar sempre la font original abans de facilitar dades.
En la mateixa línia van expressar-se Jordi Ubach, responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, i el divulgador Bruno Pérez Juncà, que van alertar de la facilitat amb què els ciberdelinqüents poden vulnerar dispositius, alterar números de telèfon, clonar veus o suplantar identitats. Tots tres coincideixen que, en un entorn hiperconnectat, la confiança davant allò desconegut “ha de ser zero”.
Els experts van reiterar que la ciberseguretat no depèn només de la tecnologia, sinó també d’una cultura compartida basada en la formació, la prevenció i la col·laboració constant entre institucions, empreses i ciutadania, per anticipar-se a unes amenaces que evolucionen de manera contínua.