Miguel Huguet entra al capital de l’empresa Bodegas Undersea
L’empresari i inversor andorrà Miguel Huguet va entrar en el capital de Bodegas Undersea, amb una participació del 5 %, fruit d’una ampliació de capital. Tal com va explicar el mitjà El Mundo Financiero, el projecte, especialitzat en l’envelliment submarí de vins, combina ciència, sostenibilitat i art enològic per crear un vi nascut del mar. Huguet aportarà smart money orientat al desenvolupament tecnològic, la internacionalització i la consolidació de la marca en el segment del luxe experiencial. L’entrada d’Huguet permetrà accelerar el pla de traçabilitat mitjançant blockchain.