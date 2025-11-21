ESTADÍSTICA
L’octubre es tanca amb augment de visitants i entrades de vehicles
Els excursionistes creixen un 61% i hi ha un 369% més de camions francesos
El mes d’octubre passat van entrar al país un total de 711.859 visitants. Per altra banda, i també durant el mateix mes, van entrar gairebé 347.000 vehicles, un 2% més que l’any passat.
Pel que fa als visitants, 437.406, un 61,4%, han estat excursionistes, mentre que 274.453, un 38,6%, són turistes. En comparació amb l’octubre de l’any passat, el nombre total de visitants va augmentar un 5,9%: els turistes van augmentar un 10,2% mentre que el nombre d’excursionistes va mostrar una variació positiva del 3,4%. Els visitants francesos i espanyols són els que registren unes variacions més positives, del 5,9% i del 17,6%, respectivament, mentre que els visitants d’altres nacionalitats han presentat una caiguda del 21,6%. En termes acumulats dels últims dotze mesos, els visitants han caigut un 1,7% respecte del mateix període de l’any anterior, els excursionistes presenten variacions negatives del 7,9%, mentre que els turistes varien positivament amb un 6,5% més. Si ens fixem en el país de residència, els espanyols tenen una variació positiva del 6,6%, mentre que els francesos i la resta de nacionalitats cauen un 4,1% i un 19,1%, respectivament.
Pel que fa als vehicles, si es compara l’octubre d’aquest any amb el del 2024, la pujada és del 2%, amb un increment del 0,1% de turismes i un 51,9% de vehicles pesants. Els turismes que venen d’Espanya han caigut en un 0,9%, mentre que entre els provinents de França la variació ha estat positiva en un 2,4%. En el cas dels vehicles pesants, per part d’Espanya l’augment ha estat del 34,7%, mentre que des de França ha estat del 369%, a causa del canvi de la metodologia en el càlcul dels vehicles pesants a partir del maig. De gener a octubre del 2025, comparant amb el mateix període de 2024, el nombre de vehicles ha caigut un 1,3%, amb un creixement de l’1,1% dels que venen d’Espanya i una caiguda dels francesos del 6,1%. El nombre que ha entrat a Andorra durant els últims 12 mesos és un 0,8% més respecte al mateix període de l’any passat.