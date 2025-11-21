SALUT
La Fundació Nostra Senyora de Meritxell amplia els espais adaptats del centre
Els equipaments busquen potenciar la independència i socialització dels usuaris
La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell va inaugurar ahir tres nous espais del centre de dia. El primer equipament està principalment dedicat a l’envelliment i acull un programa dirigit a l’envelliment saludable. El segon espai està destinat a acollir aquells usuaris que presenten unes conductes més problemàtiques i incorpora múltiples elements per ajudar-los a reduir l’excés d’estimulació, l’estrès i millorar la relaxació. Un d’aquests elements és una petita sala anomenada Dieta sensorial: es tracta d’una habitació molt petita amb un matalàs on els usuaris que necessitin un moment de calma poden entrar per estar una estona sols. Finalment, l’últim espai està centrat en el programa de transició i desenvolupament de la vida adulta, tenint capacitat d’acollida i prou zones per permetre tant el treball grupal com individual dels usuaris.
Aquests tres espais al mateix temps disposen de diverses sales i zones que permeten als usuaris fer diverses activitats. Una infermeria, una sala de descans, una cuina o fins i tot un espai on els usuaris poden organitzar els seus horaris i activitats. Tot destinat a impulsar l’autonomia i millorar l’estil de vida dels residents del centre.
“És una demostració més dels serveis de qualitat que tenim”
Per altra banda, tot i que el centre actualment compta amb 31 usuaris, la direcció assegura que té capacitat per a una cinquantena de persones, però, segons Celine Mandicó, la directora general de la fundació, “ens centrem a establir una referència més terapèutica perquè les persones puguin tenir un entorn més confortable i un model d’atenció integral centrat en cada persona”. Una altra de les reformes que han fet al centre de dia ha estat la construcció d’una nova entrada, amb un ascensor per facilitat l’accés al centre a les persones amb mobilitat reduïda.
“Volem establir un model d’atenció integral centrat en cada persona”
El cap de Govern, Xavier Espot, present durant l’acte d’inauguració, va declarar que “és una demostració més dels serveis de qualitat i d’excel·lència que tenim per a les persones amb discapacitats a casa nostra”, valorant de manera molt positiva la renovació dels espais del centre. També va destacar que la fundació sempre ha estat a l’avantguarda i una entitat pionera en la defensa del suport a les persones amb discapacitats.