MEDI AMBIENT
El forn incinerador augmenta un 9,6% la producció d’energia
La tèrmica obtinguda enguany s’ha incrementat en un 25,25 %
La comissió d’informació i vigilància del Centre de Tractament de Residus es va reunir ahir per fer el seguiment periòdic del funcionament de la planta i analitzar l’evolució de les seves emissions atmosfèriques. Segons van informar els responsables del centre, els valors es continuen monitorant de manera constant i segueixen complint els estàndards nacionals i internacionals, així com els controls realitzats per organismes independents.
Durant la trobada, també es van presentar les dades energètiques corresponents al període comprès entre el maig i l’octubre del 2025, que posen de manifest una evolució positiva del rendiment de la planta. En concret, l’energia tèrmica obtinguda ha augmentat un 25,25% respecte al mateix interval de l’any passat, mentre que la producció elèctrica ha experimentat un increment del 4,9%. En total, la planta ha generat 16.015,21 MWh, fet que representa un creixement global del 9,6%. Paral·lelament, s’ha assolit una millora de l’eficiència energètica del 7%, situant-se en 667,30 kWh per tona tractada, un indicador destacat de l’optimització dels processos interns.
Els responsables del centre també van exposar amb més detall les actuacions de millora executades durant l’aturada tècnica anual, una fase clau per garantir la durabilitat de les instal·lacions i el correcte funcionament dels equips. Entre les intervencions més rellevants figuren la renovació dels quadres d’alimentació dels analitzadors de fums, una actuació que reforça la capacitat de control de les emissions; la impermeabilització de la fossa d’aigua industrial, i la instal·lació d’un nou analitzador d’emissions.