LLE DE TURISME
La formació del sector turístic es farà a través de TikTok i Instagram
Els treballadors de l’àmbit tindran càpsules de coneixements mínims a les xarxes que hauran d’estudiar per posteriorment fer un test
La nova llei del turisme, presentada ahir, incrementarà la formació dels treballadors del sector amb l’objectiu d’oferir una millor experiència al consumidor. Per aconseguir-ho, hauran de superar uns cursos mínims, tal com va explicar ahir el ministre de Turisme, Jordi Torres, durant la presentació de la normativa.
“La formació bàsica serà molt dinàmica i actualitzada”
La formació bàsica “serà molt dinàmica i actualitzada”, i es planteja en forma de càpsules didàctiques disponibles a les xarxes socials “com Instagram o TikTok”, va dir Torres. Un cop els treballadors n’hagin estudiat els continguts, hauran de superar un test que acrediti que han assolit els coneixements. Aquestes càpsules constituiran la formació mínima, però després hi haurà programes més extensos per als sectors que ho necessitin.
“És la primera llei de turisme feta enterament sota ONU Turisme”
La llei també inclou mesures per fomentar el coneixement del turisme a les escoles. Això implica incorporar continguts turístics en els plans educatius des de primària fins a l’educació superior.
Una altra de les actuacions previstes és la creació del Consell Nacional de Turisme, un òrgan de caràcter consultiu, que no executor, ja que l’estratègia turística i com aplicar-la seguirà sent responsabilitat del Govern. Entre les funcions del consell hi haurà la planificació d’activitats i la supervisió de les existents. El consell estarà format pel ministre, el director del departament de Turisme, un tècnic especialista, dos representants d’Andorra Turisme, un representant de cada comú i quatre membres del Consell del sector privat del Turisme.
La presentació també va comptar amb representació d’ONU Turisme, que va ajudar a crear la llei. Emily Steinmayr va destacar que aquesta llei “ha estat una fita per a l’organització”, ja que “és la primera llei de turisme que s’ha desenvolupat enterament sota l’eix d’ONU Turisme”.
Espais clau i saturats
Un dels punts destacats de la llei és que el Govern podrà declarar determinats espais d’interès turístic, és a dir, indrets que “per la seva rellevància tenen un impacte nacional”, va explicar Torres. Com a exemple hipotètic, va citar Caldea, convertit en un pol central del turisme del país. Si “en algun moment, de manera injustificada, decidís tancar durant Nadal o Cap d’Any, entenem que tindria massa implicacions per a la resta del sector”, i per això el Govern hi podria intervenir. L’objectiu és protegir l’activitat turística en situacions que podrien perjudicar-la de manera significativa.
La llei també preveu la definició d’espais turístics saturats en moments puntuals en què es detecti una superpoblació. En aquests casos, el ministeri tindrà la potestat de regular-los i decidir si cal aplicar limitacions diàries o altres mesures. A més, dins de la digitalització, un altre dels pilars de la llei, es desenvoluparà un sistema d’anàlisi, estudi i difusió dels comportaments i tendències de la demanda turística, a fi de proporcionar informació estadística fiable i actualitzada.
EL GOVERN CONTINUA L'ESTUDI SOBRE COM APLICAR L'AUGMENT DE LA TAXA TURÍSTICA
Torres va aprofitar per tancar definitivament la porta a la vinyeta que es volia cobrar als excursionistes. Segons el ministre, “aquesta opció ja no es preveu”.
Seguint amb temes fronterers, Torres va refermar que el sector empresarial disposarà de suficients treballadors per cobrir les necessitats de la temporada, tal com ja havia explicat Guillem Casal al consell de ministres. No obstant això, el ministre va detectar un problema en l’àmbit de la formació, ja que molts dels treballadors amb experiència no podran repetir aquesta temporada i els comerços hauran de formar els nouvinguts.