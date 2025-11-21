Succès
Incendi en un quadre elèctric en un pis del pont de la Tosca a Escaldes
El foc s'ha produït a la primera planta i la intervenció ha durat una hora
Els bombers han rebut l'avís d'incendi cap als volts de les dues de la tarda per un petit foc -sense flama- elèctric que s'ha produït en un primer pis d'un domicili al pont de la Tosca, a la parròquia d'Escaldes-Engordany. Els residents han alertat que s'estava cremant el quadre elèctric i ràpidament han trucat al cos de bombers, que han enviat tres dotacions al lloc dels fets. Una que era un camió de foc, una altra d'escala i finalment, una altra de comandament. L'incident no ha deixat ferits ni morts, però durant la intervenció, que ha durat una hora, les persones han hagut de deixar el pis fins que el cos ha pogut apagar el foc i ja no hi havia perill.