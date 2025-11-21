Successos
Ferit un conductor de 32 anys en un accident a Grau Roig
El sinistre ha involucrat un únic turisme de matrícula andorrana
Un conductor de 32 anys ha resultat ferit aquest matí en un accident de trànsit a la carretera de Grau Roig, al terme parroquial d’Encamp. L’avís s'ha registrat a les 11.15 hores i l’accident ha involucrat un únic turisme de matrícula andorrana. Els serveis d’emergència han atès el conductor al lloc dels fets.
Ferit un motorista de 25 anys a la Massana
Un motorista de 25 anys ha resultat ferit en un accident a la Massana aquesta tarda. La policia ha rebut l'avís a les 15.20 hores per un accident amb només una motocicleta implicada a la carretera General 3.