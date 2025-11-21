POLÍTICA
Espot sobre els nous càrrecs de DA: “Són potencials candidats a cap de Govern”
El màxim responsable de l’executiu diu que “no hi ha motiu” per a l’avançament electoral
El cap de Govern es va referir ahir a la renovació de la cúpula de Demòcrates –que ell abandona– i a les especulacions sobre un possible avançament electoral en un moment de força moviments polítics. Sobre la renovació al partit que presidirà fins a la celebració del congrés a final de mes, Xavier Espot va destacar els perfils del nou president (Ladislau Baró), secretari general (Guillem Casal) i secretària d’organització (Maria Martisella). “No vol dir que qui assumeixi ara la presidència o la secretaria del partit sigui, automàticament, candidat a les eleccions generals”, va matisar, però hi va afegir que els que ara fan un pas endavant “són potencials candidats a cap de Govern”. En tot cas, hi ha d’haver marge per a l’elecció si, com va assegurar, no hi ha motiu per avançar els comicis.
“El país necessita un Govern fort que encari els reptes plantejats”
“No hi ha motiu per a unes eleccions anticipades. El Govern té una majoria parlamentària sòlida”, va manifestar Espot en declaracions a la premsa durant la inauguració dels nous espais de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell. Malgrat que va admetre que “en política les coses poden canviar molt”, va insistir que ara mateix “el país necessita un Govern fort que encari els reptes plantejats”.
“DA és un partit que sap reinventar-se i sortir reforçat”
Sobre la renovació de Demòcrates, va defensar que “el partit necessita una renovació profunda de cares, d’estil i de formes”, i que “la nova executiva serà diversa, plural i representativa de la societat andorrana”. Sobre els nous dirigents, avançats pel Diari aquesta setmana, Espot va destacar que “són persones amb experiència i joventut, capacitades, amb projecció de futur i que venen a demostrar que DA és un partit que sap reinventar-se i sortir reforçat”.