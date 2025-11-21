Cultura
El documental 'NIX' de Grandvalira s'estrena al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló
El film es pot veure als canals de YouTube de les estacions d’esquí
'NIX', la pel·lícula documental impulsada per Grandvalira Resorts i produïda per l’estudi Citric, ha debutat amb èxit al Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. La projecció, molt ben rebuda, ha emocionat el públic amb sis històries reals que mostren la relació íntima amb la neu i l’entorn.
El co-director Òscar Julià ha destacat que 'NIX' "no és una postal turística, sinó un relat humà sobre què vol dir ser gent de neu". El film continuarà el seu recorregut internacional amb la seva candidatura al Banff Centre Mountain Film Festival i ja es pot veure als canals de YouTube de les estacions d’esquí andorranes.