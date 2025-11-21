RAMADERIA
Comença la vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa
El Govern ha adquirit 3.500 dosis per prevenir l’entrada del virus que afecta el bestiar boví
El Govern ha començat a administrar la vacuna per fer front a la dermatosi nodular contagiosa, una malaltia vírica que afecta el bestiar boví. L’actuació s’ha impulsat des del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia amb l’objectiu de prevenir l’arribada del virus i protegir la cabana ramadera del país.
La campanya inclou 3.500 dosis, amb les quals es vol mantenir el bestiar del país lliure de la malaltia. La primera fase prioritzarà l’administració d’unes 1.500 vacunes a tots els animals en edat reproductiva (a partir dels dos anys), als animals de recria (entre un i dos anys) i als animals que es troben en període d’engreix.
La vacuna requereix només una dosi i la protecció completa s’assoleix 21 dies després de l’administració. Es farà un registre vacunal de totes les dosis aplicades. Les 2.000 dosis restants es destinaran a garantir un estoc suficient per vacunar els caps que no rebin la immunització en aquesta primera fase, així com els vedells que neixin durant l’hivern 2025-2026 i la primavera de 2026.
El ministeri destaca que, a dia d’avui, no s’ha detectat cap animal amb símptomes compatibles amb la malaltia a Andorra.