Cultura
Andorra, Catalunya i França reforcen la cooperació per preservar el patrimoni cultural pirinenc
El projecte PYRÉPAT rep finançament europeu per impulsar la candidatura a patrimoni mundial
El departament de Patrimoni Cultural d’Andorra participarà en el nou projecte transfronterer PYRÉPAT, impulsat conjuntament amb la Seu d’Urgell, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Conseil Départemental de l’Ariège per preservar i transmetre el patrimoni vinculat a la candidatura a Patrimoni Mundial. Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus. El coprincipat d’Andorra Pirineus. L’anunci s’ha formalitzat en un acte de presentació a la Seu d’Urgell.
El projecte ha rebut la resolució provisional de concessió d’una subvenció FEDER del programa europeu POCTEFA 2021-2027, fet que permetrà iniciar les accions previstes. L’objectiu principal és preservar i posar en valor el patrimoni cultural compartit, reforçant les sinergies entre territoris units per una història i identitat comunes.
PYRÉPAT reuneix les principals institucions implicades en la candidatura transnacional i suposa un pas endavant per consolidar la cooperació entre Andorra, Catalunya i França. La voluntat és enfortir el relat històric compartit entre Foix, la Seu d’Urgell i Andorra, i avançar en la projecció internacional d’aquest patrimoni únic dels Pirineus.