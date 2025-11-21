Seguretat
Un agent es forma amb la unitat d'intel·ligència de la policia espanyola
L’estada, d’una setmana, s’ha centrat en l’anàlisi de dades estadístiques i tècniques de control criminal
Un agent del Grup del Centre de Processament de Dades Policials i Digitalització de la policia ha realitzat aquest mes de novembre una estada formativa a Saragossa amb la Unitat Territorial d’Intel·ligència de la policia nacional espanyola.
El policia andorrà ha aprofundit en tècniques de tractament de dades estadístiques i control criminal, especialment en la captació, processament i anàlisi d’informació. La formació, d'una setmana de durada, s’ha dut a terme amb el Grup d’Anàlisi i Tractament de la Informació (GATI), especialitzat en l’anàlisi criminal dins de la mateixa unitat.
L'acció formativa s’emmarca en la col·laboració constant entre la policia d’Andorra i la policia nacional espanyola, i té com a objectiu reforçar la professionalització del cos i potenciar la cooperació internacional en matèria de seguretat.