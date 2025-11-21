Seguretat

Un agent es forma amb la unitat d'intel·ligència de la policia espanyola

L’estada, d’una setmana, s’ha centrat en l’anàlisi de dades estadístiques i tècniques de control criminal

L'agent de la policia d'Andorra amb el personal del cos espanyol durant la formació.

Andorra la Vella

Un agent del Grup del Centre de Processament de Dades Policials i Digitalització de la policia ha realitzat aquest mes de novembre una estada formativa a Saragossa amb la Unitat Territorial d’Intel·ligència de la policia nacional espanyola.

El policia andorrà ha aprofundit en tècniques de tractament de dades estadístiques i control criminal, especialment en la captació, processament i anàlisi d’informació. La formació, d'una setmana de durada, s’ha dut a terme amb el Grup d’Anàlisi i Tractament de la Informació (GATI), especialitzat en l’anàlisi criminal dins de la mateixa unitat.

L'acció formativa s’emmarca en la col·laboració constant entre la policia d’Andorra i la policia nacional espanyola, i té com a objectiu reforçar la professionalització del cos i potenciar la cooperació internacional en matèria de seguretat.

