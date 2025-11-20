TURISME
Turisme descarta definitivament l'aplicació de la vinyeta
L'executiu estudia la manera d'aplicar la taxa turística després de rebre un informe amb diferents possibilitats
El Govern ha tancat definitivament la porta a l’aplicació de la vinyeta que a finals de l’any passat es va plantejar per cobrar als excursionistes que entressin al país. El ministre Jordi Torres ha descartat aquesta possibilitat i ha afegit que es continua treballant en la taxa turística. Torres ha explicat que tenen sobre la taula un estudi amb diferents opcions sobre com podria aplicar-se el canvi, com ara augmentar la taxa en temporada alta o diferenciar-la segons el sector. El que sí que queda descartat, segons el titular de Turisme, és un augment generalitzat de la taxa en temporada baixa, ja que aniria en contra de l’objectiu del Govern de desestacionalitzar el turisme amb la nova Llei.