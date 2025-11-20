MULTILATERALISME
Tor reafirma el compromís amb la Francofonia i la igualtat de gènere
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participa en la 46a Conferència Ministerial de la Francofonia a Kigali, on ha defensat el compromís d’Andorra amb el multilateralisme, la promoció del francès i la igualtat de gènere. Tor ha reafirmat el suport a la “Crida de Kigali” i ha anunciat una contribució al programa La Francophonie avec elles. També ha posat en relleu el pes de la llengua francesa al país, la participació en esdeveniments culturals, i un espai digital francòfon segur.