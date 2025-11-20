Unió Europea
Riba exposa l’impacte de l’acord en el turisme en el dinar-col·loqui de l’Skål Club
La trobada ha servit perquè el secretari d’Estat d’Afers Europeus respongués els dubtes del sector
L’impacte de l’Acord d’associació amb la Unió Europea en el sector turístic ha centrat la intervenció del secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, durant un dinar-col·loqui organitzat per l’Skål Club d’Andorra. Riba ha donat exemples concrets i ha resolt els dubtes dels assistents, especialment interessats en les implicacions de l’acord per a activitats com l’hoteleria, la restauració, el transport de viatgers o les agències de viatges.
La trobada, que ha tingut lloc al restaurant Coure de l’Starc Hotel, ha comptat també amb la participació del responsable de relacions institucionals amb la UE, Jordi Olivé. L’acte s’inscriu dins les iniciatives de l’Skål Club per fomentar el debat i la cohesió entre els professionals del turisme i reforçar la preparació del sector davant els canvis que pot comportar l’acord europeu.