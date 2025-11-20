Banca
Premiat el secretari general del grup Andbank, Pablo García Montañés
Ha rebut el guardó a millor secretari de gran empresa per l'Institut de Governança Empresarial
Pablo García Montañés ha estat reconegut amb el guardó a Millor Secretari de Consell d'Administració de gran empresa per l'Institut de Governança Empresarial. Actualment, García Montañés és Secretari General del Grup Andbank, entitat especialitzada en Banca Privada amb presència a 11 països i un volum de negoci pròxim als 63.500 milions d'euros.
Llicenciat en Dret per la Universitat de Granada amb postgraus en IE Law School i IESE Business School (Universitat de Navarra), García Montañés és, així mateix, president d’Actyus, gestora d'inversions alternatives del grup, i president del Consell d'Administració d’Andbank Luxembourg. A més, és secretari del Consell a MyInvestor i president de l'Associació Espanyola de Secretaris Generals i de Consell d'Administració, organització que promou el valor estratègic d'aquesta funció en l'ecosistema empresarial.
El premi es va lliurar en el marc del II Congrés de Bon Govern Corporatiu, organitzat per l'Institut de Governança Empresarial (IGE), consolidat com a fòrum de referència en matèria de governança a Espanya. L'esdeveniment va reunir a prop de 300 líders empresarials, consellers i experts en alta direcció, i va acollir la cerimònia de lliurament dels premis IGE, que reconeixen les millors pràctiques en govern corporatiu.