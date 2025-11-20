Formació en ciberseguretat
La policia insta les empreses a formar empleats per reduir els riscos digitals
A les jornades, s'han subratllat mesures essencials com mantenir còpies de seguretat, actualitzar antivirus o desconfiar de missatges urgents
La Policia ha participat aquest dijous al matí en una taula rodona de la jornada Ciberseguretat 360°, organitzada per la Cambra de Comerç amb l’objectiu d’oferir eines i estratègies perquè les empreses afrontin amb garanties l’augment de ciberamenaces. Durant la sessió, diversos experts han exposat casos reals, tendències actuals i protocols de prevenció per reforçar la cultura de seguretat digital al país.
L’agent major Àlex Estalés, membre del Grup de Delictes Tecnològics, ha destacat la necessitat que els treballadors rebin formació específica per identificar situacions de risc i adoptar bones pràctiques en l’àmbit digital. Ha subratllat mesures essencials com mantenir còpies de seguretat, actualitzar antivirus, desconfiar de missatges urgents, verificar l’autenticitat de les peticions i consultar sempre la font original abans de facilitar dades.
En la mateixa línia s’han expressat Jordi Ubach, responsable de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, i el divulgador Bruno Pérez Juncà, que han alertat de la facilitat amb què els ciberdelinqüents poden vulnerar dispositius, alterar números de telèfon, clonar veus o suplantar identitats. Tots tres coincideixen que, en un entorn hiperconnectat, la confiança davant allò desconegut “ha de ser zero”.
Els experts han reiterat que la ciberseguretat no depèn només de la tecnologia, sinó també d’una cultura compartida basada en la formació, la prevenció i la col·laboració constant entre institucions, empreses i ciutadania, per anticipar-se a unes amenaces que evolucionen de manera contínua.