CRIM CONJUGAL DEL 2010
Mor a la Seu la dona condemnada per l’assassinat del marit fa 15 anys
Va complir la pena a la Comella i vivia sola després de ser expulsada d’Andorra
Montserrat Gimeno, condemnada a vint anys de presó per l’assassinat del seu marit l’estiu del 2010 a Andorra, va morir ahir al matí a la Seu d’Urgell a l’edat de 67 anys. Segons van confirmar els Mossos d’Esquadra, el cos va ser trobat en una habitació que tenia llogada, situada en un pis al barri de Santa Magdalena, i no s’han detectat indicis de criminalitat. La causa exacta de la mort es determinarà un cop es practiqui l’autòpsia.
Gimeno vivia sola a la capital alturgellenca després d’haver estat excarcerada i posteriorment expulsada d’Andorra, ja que no disposava de la nacionalitat del Principat. Va quedar en llibertat l’agost passat, després d’haver complert 15 anys de condemna al centre penitenciari de la Comella, on es trobava interna per l’assassinat del seu marit, un crim que va commocionar la societat andorrana.
El cos va ser trobat en una habitació llogada del barri Santa Magdalena
Els fets pels quals va ser condemnada es remunten a l’agost del 2010. Segons la sentència ferma del Tribunal Superior, Gimeno va matar el seu marit mentre aquest dormia, després que ell li comuniqués la voluntat de separar-se i començar una nova vida amb una altra dona. Al llarg del procés judicial, però, ella va mantenir que no havia estat l’autora del crim i va arribar a demanar la repetició del judici, al·legant que havia encobert un familiar proper. La justícia no va admetre aquesta versió i va considerar-la responsable directa de l’homicidi. Amb la seva excarceració, Gimeno es va convertir en la dona que més temps havia passat a presó a Andorra. El seu cas també va ser objecte de seguiment mediàtic per altres qüestions vinculades a la seva estada penitenciària, com ara la denúncia per vexacions contra una funcionària del centre, que va acabar arxivada. Va ingressar a la Comella amb 52 anys i tot aquest temps li va passar factura amb un dèbil estat de salut.
La causa del decés es determinarà després de practicar l’autòpsia
Al matí, ocupants del pis van alertar els serveis d’emergència després de veure que la dona no es trobava gens bé. Amb la seva mort, es tanca el capítol d’un dels casos penals més rellevants que han passat pels tribunals andorrans les darreres dècades.