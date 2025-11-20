REACCIONS AL PACTE DE LIBERALS I ACCIÓ
Majoral aprova la unió del centredreta
El president d’Unió Laurediana diu que no han tingut contactes per entrar a la coalició
El president d’Unió Laurediana, Josep Majoral, veu amb bons ulls que el centredreta s’uneixi sota una sola bandera. Ho va explicar ahir en declaracions al Diari, tot i que ja havia expressat aquesta idea en una entrevista concedida al mateix mitjà fa anys, tal com va remarcar en ser preguntat sobre la coalició d’Acció amb Liberals que es va formalitzar dimarts.
El conseller de la minoria laurediana, que va parlar a títol personal a l’espera que la pròxima executiva valori la unió entre Liberals i Acció, va assegurar que “a nivell conceptual em sembla bé”. Tot i això, va matisar que, malgrat ser plenament partidari d’una confluència del centredreta, té més dubtes sobre si aquesta unió s’hauria d’articular sota la marca “liberals” o bé si caldria explorar una altra fórmula que es definiria més endavant.
Majoral també va assenyalar que, de moment, no hi ha hagut cap contacte oficial de la nova coalició per tantejar els lauredians sobre una possible adhesió. Amb tot, i sense indicar si ho acceptaria, va remarcar que la unió de les forces de centredreta podria ser beneficiosa.
L’aliança assolida no agrada a tota la dreta. La líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va carregar ahir contra la reunificació entre Liberals d’Andorra i Acció, en un comunicat enviat als mitjans, i la va qualificar de “teatre polític de baixa qualitat”. Montaner retreu que aquestes dues forces tornin a unir-se després de múltiples separacions i recorda que ja el 2019 Liberals van pactar amb DA després d’haver fet campanya al costat del PS.
El partit critica que Liberals i Acció es defineixin com a formacions liberals mentre donen suport –segons afirmen– a “una de les lleis més antiliberals del país”, en referència a la Llei Òmnibus, que consideren intervencionista i contrària a la defensa de la propietat privada. Segons Andorra Endavant, Liberals, Acció, CC i DA acaben “sempre alineats” malgrat els canvis de nom o d’estructura. “La funció és la mateixa de sempre”, assenyalen.
Montaner conclou afirmant que Andorra Endavant no participarà en aquest “ball de cadires” i reivindica una política “sense màscares”, basada en la coherència, la llibertat econòmica i la protecció dels drets dels propietaris, “perquè les etiquetes es poden posar en un titular; però la coherència política es demostra amb els fets i les accions”.