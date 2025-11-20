PARC PÚBLIC D'HABITATGE
Lloguer de fins a 600 euros a l’hotel Hermus
La mitjana del preu no arriba als 500 euros, mentre que la de metres quadrats està als 50
Els vint habitatges de lloguer assequible de l’antic hotel Hermus d’Encamp es llogaran per imports compresos entre 416,27 i 602,53 euros mensuals. Així es va publicar ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), que recorda que el preu fixat per metre quadrat és de 9,23 euros. El lloguer mitjà no arriba als 500 euros, mentre que la superfície mitjana dels pisos se situa al voltant dels 50 metres quadrats. Un cop adjudicats, l’import pot variar, ja que en aquests casos el lloguer equival al 30% del salari de la persona adjudicatària.
L'INH adjudica un pis de Roureda de Sansa després d'una renúncia
L’habitatge més gran té 65,28 metres quadrats i disposa de dues habitacions, un bany complet i una cuina amb sala d’estar-menjador. El més petit, de 45,10 metres quadrats, compta amb una habitació doble, un bany complet i una cuina amb sala d’estar-menjador.
La parcel·la on s’ubica l’edifici disposa d’una zona d’aparcament exterior amb vuit places, amb una tarifa d’ús de 44,15 euros mensuals. Aquestes places estan reservades per a les persones adjudicatàries que tinguin vehicle. “En cas que quedin places disponibles un cop finalitzat el procediment d’adjudicació, podran oferir-se a persones adjudicatàries d’altres habitatges del parc públic d’habitatge de la parròquia d’Encamp, sempre que n’hi hagi”, va informar el Govern.
L’Institut Nacional d’Habitatge ha tornat a adjudicar un dels pisos de lloguer assequible de Roureda de Sansa per un import de 565,26 euros mensuals. El pis s’ha adjudicat per segona vegada després que les persones beneficiàries en primera instància hagin “causat baixa”. L’INH ha aplicat el procediment d’adjudicació d’habitatges deserts entre les persones que havien manifestat la voluntat de participar-hi i que comptaven amb la puntuació més alta. Els pisos han estat llogats per un preu d’entre 394,04 i 717,83 euros.