Estadística
Les vendes de les grans superfícies cauen un 1,2% al setembre
A més, hi ha un 7% menys de persones ocupades
Les vendes de les grans superfícies comercials han disminuït un 1,2% el setembre del 2025 en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, segons les dades publicades pel departament d’Estadística. Els productes alimentaris han registrat un creixement del 3,5%, mentre que la resta de productes no alimentaris han patit un retrocés notable del 7%.
Si s’analitzen les dades a preus constants, eliminant l’efecte de la inflació, la caiguda global és encara més pronunciada, arribant al 3,7% interanual. En aquest cas, l’alimentació continua en positiu amb un augment de l’1,4%, però els productes no alimentaris registren un descens del 9,7%.
Pel que fa a l’ocupació, el sector també mostra un comportament a la baixa: el personal ocupat a les grans superfícies disminueix un 7% respecte del setembre del 2024. Del total de treballadors, el 62,7% són dones i el 91,2% disposa de contractes a jornada completa.