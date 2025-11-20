Empresa
L'inversor andorrà Miguel Huguet entra al capital de l'empresa murciana Bodegas Undersea
L'empresari ha adquirit una participació del 5%
L’empresari i inversor andorrà Miguel Huguet ha entrat en el capital de Bodegas Undersea amb una participació del 5 %, fruit d’una ampliació de capital. Tal com ha explicat el mitjà El Mundo Financiero, el projecte, especialitzat en l’envelliment submarí de vins, combina ciència, sostenibilitat i art enològic per crear un vi nascut del mar. Huguet aportarà smart money orientat al desenvolupament tecnològic, la internacionalització i la consolidació de la marca en el segment del luxe experiencial.
L’entrada de Huguet permetrà accelerar el pla de traçabilitat mitjançant blockchain i la tokenització de produccions limitades, creant una nova categoria d’inversió enològica vinculada a actius digitals.