Cultura
L'escriptor català Àlex Garrido guanya el Fiter i Rossell
L'escaldenca Laura Navarro ha estat guardonada amb el Premi Andorra d’assaig literari
L’escriptor català Àlex Garrido i Serra ha estat guardonat amb el Premi Fiter i Rossell de novel·la 2025, dotat amb 10.000 euros pel ministeri de Cultura, per la seva obra El diable irlandès. El cap de Govern, Xavier Espot, ha estat l’encarregat de lliurar-li el premi en l’acte de reconeixement als guanyadors celebrat aquesta nit a Unnic.
En novel·la curta, el Premi Manuel Cerqueda Escaler (7.000 euros, patrocinat per Andbank) ha estat per El parany de Tuxides, de Francesc Puigpelat (Sitges), mentre que el Premi Morabanc de contes i narracions (4.500 euros) ha recaigut en Atles de les Ombres, d’Albert Ginesta (Aixirivall). En poesia, Ruralia / de llavors i d’ara de Carles Jardí (Tivissa) ha estat distingida amb el Premi Creand de Poesia (3.500 euros), i Tornada a paratge de Sant Pere, d’Agustí Franch i Juan Pablo Geretto (la Seu d’Urgell), amb el Premi Creand de Teatre (3.500 euros).
L'escaldenca Laura Navarro ha guanyat el Premi Andorra d’assaig literari (3.000 euros) pel seu treball Funàmbuls del plurilingüisme. Pel que fa al periodisme, les dues modalitats del Premi Lauredià han quedat desertes, però el jurat ha decidit reconèixer la trajectòria de Gabriel Fernández amb un premi extraordinari de 1.250 euros. El Premi Juli Verne de ciència-ficció i fantasia (2.000 euros) ha quedat desert.