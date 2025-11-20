TURISME
El Govern podrà intervenir en espais clau del turisme i limitar l’afluència en zones massificades
La nova Llei permetrà denominar 'espais d'interès turístic' certs espais vitals i que l'Executiu pugui aplicar decisions puntuals
La Llei del Turisme presentada aquest matí pretén aplicar canvis profunds en el sector. Un dels punts destacats és que el Govern podrà declarar diversos espais d’interès turístic, és a dir, aquells que “per la seva rellevància tenen un impacte nacional”, ha explicat el ministre Jordi Torres. En aquest sentit, ha posat l’exemple imaginari de Caldea, que s’ha convertit en un dels punts neuràlgics del turisme i que, si “en algun moment, de manera injustificada, decidís tancar durant Nadal o Cap d’Any, entenem que tindria massa implicacions per a la resta del sector”, el Govern podria intervenir per evitar-ho. L’objectiu de la mesura, segons ha afegit, és protegir el sector en situacions que podrien perjudicar-lo de manera significativa.
La Llei també preveu definir espais turístics saturats en determinats moments en què es detecti sobrepoblació. En aquests casos, el ministeri tindrà la capacitat de regular aquests espais i determinar si cal aplicar alguna limitació diària o altres mesures, com ara redistribuir el flux turístic mitjançant la comunicació a través de les xarxes.