Successos
Ferida una menor de 13 anys en un accident a Ordino
Ahir a la tarda també va resultar ferit un motorista de 19 anys a Sant Julià
Una menor no resident de 13 anys va resultar ferida ahir a la tarda en un accident a la carretera General 3 a Arans, Ordino. En el sinistre, ocorregut al voltant de dos quarts de sis de la tarda, s'hi van veure implicats dos turismes amb matrícula andorrana, segons ha explicat la policia.
Ferit un motorista de 19 anys a Sant Julià
Un motorista de 19 anys va resultar ferit ahir a la tarda en un accident a la carretera General 1 a Sant Julià. Segons informa la policia, el sinistre va tenir lloc poc després de tres quarts de sis de la tarda, i s'hi van veure implicats una motocicleta i un turisme, ambdós amb matrícula andorrana.