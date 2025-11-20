Medi Ambient
El Centre de Tractament de Residus augmenta un 9,6% la producció energètica
La Comissió d’Informació i Vigilància destaca l’increment de l’energia tèrmica i elèctrica produïda
La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus s’ha reunit avui per fer seguiment del funcionament de la planta i de les seves emissions atmosfèriques, que continuen sent monitorades segons els estàndards nacionals, internacionals i per organismes independents. Durant la reunió, també s’ha informat que, entre maig i octubre del 2025, l’energia tèrmica obtinguda ha augmentat un 25,25 % i la producció elèctrica un 4,9 % respecte al mateix període de l’any anterior. En total, la planta ha generat 16.015,21 MWh, un increment global del 9,6 %, i ha millorat l’eficiència energètica en un 7 % amb 667,30 kWh per tona tractada.
Els responsables del centre han detallat les actuacions de millora fetes durant l’aturada tècnica anual, entre les quals destaquen la renovació dels quadres d’alimentació dels analitzadors de fums, la impermeabilització de la fossa d’aigua industrial i la instal·lació d’un nou analitzador d’emissions en contínu.