El centre de dia de la fundació Nostra Senyora de Meritxell inaugura dos nous espais
Un, dedicat a l'envelliment i l'altre a usuaris amb conductes problemàtiques
El centre de dia de la fundació privada Nostra Senyora de Meritxell inaugura els nous espais de la seva planta principal. Un dedicat a l'envelliment que acull un programa dedicat a l'envelliment saludable. El segon espai està pensat per acollir a usuaris amb conductes més problemàtiques i incorpora elements com una sala de dieta sensorial per ajudar-los a reduir l'excés d'estímuls, l'estrès i per relaxar-los. Finalment, l'últim espai se centra en el programa de transició i desenvolupament de la vida adulta i té capacitat d'acollida i prou zones per permetre tant el treball grupal com individual dels usuaris.
Tot i que el centre actualment compta amb 31 usuaris asseguren que tenen capacitat fins a una cinquantena, però que segons Celine Mandicó, directora general de la fundació "ens centrem a establir una referència més terapèutica perquè les persones puguin tenir un entorn més confortable i un model d'atenció integral centrat en cada persona".
El cap de Govern, Xavier Espot, present durant l'acte d'inauguració va declarar que "és una demostració més dels serveis de qualitat i d'excel·lència que tenim per a les persones amb discapacitats a casa nostra". Valorant molt positivament la renovació dels espais del centre.