REPORTATGE
El ‘cavall de Troia’ bacterià
Una empresa andorrana ha desenvolupat un actiu d’origen botànic i amb ingredients 100 % naturals que ha demostrat una gran eficàcia contra un gran nombre de virus, bactèries i fongs.
El febrer del 2020, en plena irrupció de la pandèmia, una empresa andorrana iniciava un projecte que, en un principi, havia de ser només un desinfectant d’origen botànic contra la COVID-19. Cinc anys després, el producte s’ha convertit en una solució inesperada però potent capaç d’eliminar virus, bacteris, fongs i llevats, incloent-hi alguns dels patògens més perillosos i resistents del planeta, sense resultar tòxic per a humans, animals ni medi ambient. “Nosaltres buscàvem un desinfectant botànic per a la Covid”, va explicar Juan Antonio Santisteban, CEO de 4Mediks. “Vam treballar vuit fórmules, i dues van funcionar contra el virus. Allà ja vam veure que teníem alguna cosa especial i vam decidir investigar fins on podia arribar”.
“El 2050 tindrem més morts pels bacteris que per càncer”
Des d’aquell punt de partida, l’equip va obrir la porta a un seguit de descobriments mitjançant investigacions independents en laboratoris de referència: l’Hospital Clínic, el Ramon y Cajal, el Carlos III, centres d’investigació com l’IRTA o el CReSA i universitats com la UB o la UdG. A l’Hospital Clínic, el producte va eliminar l’Acinetobacter baumannii, un patogen que causa “moltes morts a nivell mundial”. A Madrid, al Ramon y Cajal, va demostrar eficàcia contra Clostridium difficile, un dels bacteris més difícils d’erradicar. Des de fa més de dos anys, compten amb la certificació de l’Agència Europea de Productes Químics (ECHA), que va certificar l’eficàcia del producte, “un treball molt dur per què l’ECHA normalment certifica empreses de països de la Unió Europea, i nosaltres ho vam aconseguir després de dos anys d’assajos”.
“Estem orgullosos de retornar a la comunitat allò que vam rebre”
Santisteban va apuntar a “la pandèmia silenciosa”, és a dir, la resistència que els éssers humans hem creat als antibiòtics i que dificulta el tractament de diversos bacteris: “L’OMS està dient ja que el 2050 tindrem més morts per culpa d’aquests bacteris que no de morts de càncer”. Segons va apuntar, ja hem generat resistència als antibiòtics d’”últim recurs”, que principalment estan en possessió dels hospitals, senyalant que “tots els assajos del nostre producte s’han fet amb les pitjors soques del món, les més resistents als antibiòtics. I les eliminava totes”. A més, no generava mutació en els patògens. “Aquest és un punt únic. Els desinfectants químics habituals creen resistències; el nostre, no”. Preguntat sobre com funciona exactament, Santisteban ho explica en termes col·loquials: “És com un cavall de Troia. El bacteri no l’identifica com una amenaça i no crea el biofilm (la capa protectora) que dificulta l’acció d’altres productes”. El secret? Una combinació de terpens i molècules extretes d’olis essencials, però treballades de manera que no depenen de l’estacionalitat ni de la zona de cultiu. Tot, amb concentracions tan baixes que no resulten tòxiques.
El producte s’ha anat expandint i l’empresa treballa per integrar-lo en UCI i zones crítiques. Una de les innovacions més sorprenents és un “fum sec” que pot desinfectar sales senceres en pocs minuts, arribant sota els llits, dins d’equips i a conductes d’aire condicionat. En granges de porcs afectades pel virus PRRS, van reduir la mortalitat un 70% i van triplicar la rendibilitat en set setmanes i contra la pesta porcina africana, van mostrar eficàcia amb només un 0,1% de concentració, sense danyar les cèl·lules vives. En l’apartat alimentari, el producte podria substituir conservants químics com els nitrits i nitrats en embotits i altres aliments, i fins i tot té aplicació en el món de l’automoció com a substitutiu del formol, “una alternativa natural i sense residus”. L’empresa també treballa en un producte preventiu que s’apliqui abans d’una relació sexual per protegir contra infeccions de transmissió sexual.
Santisteban va assegurar que el govern d’Andorra i Andorra Business han estat a la seva banda des del principi: “Ens sentim orgullosos de retornar a la comunitat allò que vam rebre”, i es va mostrar tranquil sobre la proliferació de la dermatosi nodular. Durant el brot a Catalunya, el producte es va utilitzar per desinfectar aliments i materials de granges afectades i també es va aplicar en camions de transport animal, un dels principals vectors de transmissió. “S’ha controlat bé. La població pot estar tranquil·la”.
A les acaballes de la trobada, Santisteban va recordar una anècdota que resumeix l’evolució del projecte: “Quan vaig trucar per primer cop al Ramon y Cajal per proposar un assaig, la doctora es devia pensar que era un alquimista d’Andorra barrejant herbes de muntanya, però quan van veure els resultats, es van convertir en els nostres primers avaladors”.