Enrenou amb la renúncia de Carmen Cervera al títol de baronessa Thyssen
Mitjans espanyols afirmen que deixa el títol nobiliari i d'altres que ho ha desmentit
Carmen Cervera hauria deixat de ser baronessa Thyssen per poder adquirir la nacionalitat andorrana, segons va anunciar ahir el director de Vanitatis, Nacho Gay. La fins ara baronessa hauria presentat la renúncia a ser ciutadana de Suïssa, el que hauria suposat que hagi perdut el passaport d'aquest país que tenia fins ara i gràcies al qual tenia els cognoms Thyssen-Bornemisza pel matrimoni amb el baró Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza.
La suposada renúncia ha estat objecte d'un desmentit per part de Carmen Cervera que ha assegurat que no deixa de ser baronessa i que ja tenia la nacionalitat andorrana, segons publica El Mundo. La baronessa Thyssen ha declarat que manté el títol i el cognom del seu difunt marit que desvincula del fet de tenir la nacionalitat suïssa. Carmen Thyssen ha explicat que la notícia ha sorgit per una conversa amb un advocat on li va comentar que potser era hora de renunciar a la de Suïssa perquè ja tenia el passaport d'Andorra, segons recull El Mundo. La baronessa ha detallat en una conversa telefònica amb el mitjà espanyol que va deixar de tenir relació laboral amb aquell advocat i això hauria provocat que hagi filtrat la informació i que el que havia plantejat era que ja no tenia necessitat de seguir vinculada a Suïssa ni pagar impostos allí.