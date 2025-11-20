OSCE-PA
Bartolomé demana crear un equip d’observadors d’eleccions
El conseller general Pol Bartolomé va demanar dimarts, durant la Sessió de tardor de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE a Istanbul, la creació d’un equip específic per a l’observació electoral i l’avaluació dels efectes de la desinformació. Bartolomé va intervenir en la reunió de la Comissió Permanent, en què també va participar Meritxell López, cap de la delegació andorrana, que al seu torn va assistir a la reunió per revisar el reglament de l’Assemblea Parlamentària.
La delegació, completada per Noemí Amador i Carles Naudi, ha pres part en les tres sessions de treball de la trobada.