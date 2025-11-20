Meteo
Avís groc per neu i vent a les zones altes
Les nevades seran més intenses a partir de la matinada
L'arribada de la pertorbació amb aire d'origen polar anunciada per a finals de setmana ha obligat el servei meteorològic a activar l'avís groc per neu i vent a partir de les nou de la nit. L'alerta inicial és per l'acumulació de neu a la zona nord d'Andorra i es prorrogarà fins a les 6 de la matí de dissabte, amb la previsió d'acumulacions de 15 centímetres a 1.500 metres d'alçada, 20 centímetres a 2.000 metres i de 30 centímetres per sobre dels 2.500 metres. L'avís per ventades fortes s'inicia a les 6 del matí de dijous a tot el Principat i es manté fins al migdia de dissabte i es destaca que les ràfegues poden arribar a ser de 70 quilòmetres per hora als fons de vall.
Meteorologia informa que aquesta nit s'ha registrat una feble nevada al nord d'Andorra que "fins a la tarda serà intermitent i restringida als cims" i assenyala que les precipitacions de neu s'intensificaran al nord a partir del vespre i s'estendran a les parts altes de les zones centre i sud per sobre dels 800 metres.. Les temperatures seran fredes durant tot el dia d'avui amb màximes de 6 graus a Andorra la Vella i de 8 graus negatius al Pas de la Casa i s'anuncien les mínimes per al final del dia.
La nevada serà més intensa demà a la tarda al nord-oest pel canvi de direcció del vent i afectarà Andorra durant tot el dia. Els termòmetres baixaran fins als 4 graus negatius a Andorra la Vella, i fins als 16 graus negatius al Pas de la Casa, i les màximes no superaran els 0 graus al centre i els 12 graus negatius a la vila fronterera amb França.
El fred i la neu continuaran dissabte en un dia que s'anuncia "encara ventós" i amb obertura de clarianes de sud a nord. Els termòmetres oscil·laran entre els 2 graus negatius i els 5 positius a Andorra la Vella i entre els 8 graus negatius i els 0 graus al Pas de la Casa. Diumenge podrien tornar les nevades per la possible arribada d'una nova pertorbació atlàntica, avança Meteorologia.