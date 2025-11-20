CONSELL D'EUROPA
Andorra se suma a la declaració per la protecció dels infants contra l’abús sexual
Andorra, amb Bèlgica, Luxemburg, Mònaco, San Marino i Eslovènia, i amb el suport de la resta dels 40 estats membres del Consell d’Europa, van participar en la declaració amb motiu del Dia per a la Protecció dels Infants contra l’Explotació i l’Abús Sexual. La declaració es va presentar en el marc de la reunió del Comitè de Ministres del Consell d’Europa celebrada ahir. Els estats van recordar que “el patiment dels infants víctimes d’abús i explotació sexual és un recordatori punyent de la necessitat contínua de protecció, compassió i justícia”. En el 15è aniversari de l’entrada en vigor del Conveni de Lanzarote, els signants van destacar la rellevància de l’informe del Comitè de Lanzarote sobre els mecanismes de recollida de dades, assenyalant que la manca o feblesa d’aquestes continua sent un obstacle per a l’aplicació efectiva del tractat.