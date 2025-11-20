MEDI AMBIENT
Andorra i Espanya acceleren per a la nova interconnexió elèctrica
Signat el conveni per a la construcció del doble circuit entre Adrall i la frontera
El secretari d’Estat de Transició Energètica, David Forné, i la vicepresidenta tercera del Govern espanyol, Sara Aagesen, van signar ahir un conveni internacional per construir una nova interconnexió elèctrica entre Andorra i Adrall. L’acord es va formalitzar en el marc de la COP30, que se celebra a Belém (Brasil), i suposa un pas clau per reforçar l’abastiment elèctric i avançar en la descarbonització del país.
Segons Forné, l’acord és “especialment simbòlic” per haver-se assolit durant la cimera climàtica, atès que la nova infraestructura facilitarà la reducció d’emissions contaminants i el compliment dels objectius ambientals establerts al full de ruta nacional. El conveni estableix les bases per a la construcció d’un doble circuit de 220 kV entre Adrall i la frontera andorrana, l’ampliació de la subestació d’Adrall i la creació d’una estació receptora al riu Runer.
El projecte és resultat de diversos anys de negociació i s’ha accelerat arran de la reunió bilateral de 2024 entre el cap de Govern, Xavier Espot, i el president espanyol, Pedro Sánchez, així com per les trobades tècniques entre Forné i els seus homòlegs. El conveni haurà de ser aprovat ara per les cambres parlamentàries de tots dos països.
La infraestructura permetrà cobrir l’increment previst de demanda elèctrica derivat del procés de transició energètica d’Andorra, que inclou l’electrificació del transport i la renovació dels sistemes de calefacció. Amb aquest reforç, el Govern preveu garantir el subministrament, mantenir uns bons indicadors de qualitat i reduir la dependència energètica. El projecte s’executarà en col·laboració entre FEDA i Red Eléctrica Española, i forma part del Pla espanyol de desenvolupament de la xarxa de transport 2021-2026.