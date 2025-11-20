HABITATGE
AE vol que el privat construeixi pisos petits per a temporers
Andorra Endavant ha demanat al Govern si està disposat a modificar la normativa per permetre al sector privat construir pisos més petits, “específicament pensats per a treballadors temporers”. La formació defensa que “el mercat privat pot detectar i respondre millor a la demanda real”, i que “donar més flexibilitat constructiva podria oferir solucions immediates i eficients a la manca d’allotjament que es repeteix cada temporada d’hivern”.