Infraccions de trànsit
Multat per excés de soroll el conductor d'un Lamborghini
Li van imposar una sanció de 500 euros i se li atribueixen dues faltes més
La policia d'Andorra va multar la tarda d'ahir amb 500 a un conductor d'un Lamborghini per conduir fent un excés de soroll. Els fets van passar entre la rotonda de l'avinguda Meritxell i la de l'entrada de Canillo, quan dues patrulles del cos, una de paisà i l'altre uniformada, estaven realitzant un control a la zona i van albirar l'home, a qui es va imposar una sanció econòmica per fer massa soroll i qui també va cometre dues infraccions més: una per excés de velocitat i l'altra per circular amb un turisme de matrícula estrangera sent resident al Principat.