NOVA APOSTA AUDIOVISUAL
El vessant humà del món de l’esport arriba a Diari TV amb ‘Fora de joc’
El director general i esportiu de l’FC Andorra, Jaume Nogués, serà el primer convidat
Diari TV, la televisió en estríming del Diari, estrena aquest vespre a partir de les 20.00 hores el programa esportiu Fora de joc, un espai que s’emetrà de manera mensual i que buscarà conèixer en profunditat persones rellevants del món de l’esport del país. Presentat pels periodistes Ivan Álvarez i Marc Basco, aquesta nova aposta s’allunyarà de l’actualitat esportiva i les notícies del dia a dia que generen els clubs i esportistes nacionals, i buscarà una mirada més pausada i tranquil·la amb esportistes o dirigents.
El programa busca conèixer la part desconeguda dels protagonistes
El primer convidat del programa serà el director general i esportiu de l’FC Andorra, Jaume Nogués, que va arribar al país el 2018 per comandar el projecte tricolor amb el desembarcament de Gerard Piqué a l’entitat. Acostumat a fer rodes de premsa de presentacions de fitxatges, de valoracions de mercat o de polèmiques diverses, en aquest espai s’obrirà per mostrar la seva cara més desconeguda i personal, que sempre queda amagada darrere de l’actualitat del club. Per acabar, el programa comptarà sempre amb la secció Les preguntes de la IA, en què els convidats al Fora de joc se sotmetran a qüestions plantejades per la intel·ligència artificial en un format de test ràpid que deixarà descol·locats els entrevistats que passin per Diari TV.
El programa tindrà un format de conversa distesa entre els dos entrevistadors i el protagonista amb l’objectiu de generar un clima agradable perquè els convidats se sentin còmodes i deixin veure el seu vessant personal més enllà dels gols, els triples, els rècords o els resultats dels partits i les competicions, i que no es veu de manera habitual en les altres entrevistes o reportatges centrats en l’actualitat del món de l’esport.
Fora de joc se suma a les apostes ja consolidades de la graella de Diari TV, com ara el programa d’entrevistes d’actualitat Parlem-ne, que presenta Pietat Martín Vivas tots els dilluns, o les diverses retransmissions en directe que ofereix la plataforma d’estríming del Diari d’Andorra, com les rodes de premsa del consell de ministres, les sessions del Consell General o dels diversos comuns, esdeveniments culturals i conferències, o les emissions esportives actuals amb els partits de la Lliga Multisegur Assegurances o els duels de rugbi del VPC Andorra. Els programes s’emetran mensualment els dimecres a Diari TV a partir de les 20.00 hores i, posteriorment, es podran recuperar a la carta a través de la plataforma de televisió a demanda del Diari d’Andorra www.diaritv.com, juntament amb la resta de programes.