TRANSPORT PÚBLIC
Suspens per l’espai i la informació
L’enquesta es va realitzar entre el 5 i el 24 d’agost a 377 usuaris del servei de busos
El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, i Marc Grau, director de serveis corporatius del grup, van presentar ahir l’enquesa de satisfacció del transport públic, que es va realitzar entre el 5 i el 25 d’agost a 377 usuaris del servei. Segons les dades presentades, l’empresa, que explota les línies nacionals de transport públic (a excepció de l’L1 i el Bus Exprés), va rebre una puntuació global de 7,1 sobre 10, quatre dècimes menys que la nota de l’any passat, amb la manca d’espai als vehicles (4,9), la falta d’informació sobre les alteracions (4,4) i la insatisfacció pels canvis a les línies que es va produir al juliol com a punts febles. En contrapartida, els usuaris van valorar de manera positiva la neteja dels autobusos (8,2), l’amabilitat del personal (8,1) i els estacionaments (8,1).
“L’Entry/Exit ens afectarà menys perquè contractem sobretot per la quota ordinària”
L’enquesta, realitzada el mes d’agost, mostra les reticències dels usuaris als canvis en les línies produïts al juliol, però, segons Dallerès, “era normal trobar-hi certa resistència”. Tot i això, és optimista: “Quan s’hagin recorregut totes les fases de l’any, tindrem un servei millor que abans.” Dallerès també va reconèixer algunes “disfuncions concretes”, especialment en trajectes sensibles, com ara el que porta els passatgers d’Ordino a l’hospital de Meritxell, però va subratllar la importància de “quantificar les queixes i ajustar el que calgui”. Pel que fa als altres elements suspesos, Dallerès va anunciar que s’està treballant per posar en marxa vehicles més grans per a les hores de més afluència i que es donaran més dades a l’instant per xarxes socials quan hi hagi incidències per tal d’informar els usuaris.
68% dels usuaris compten amb vehicle propi
Pel que fa al perfil de l’usuari de l’autobús, l’enquesta va mostrar que un 66% són dones i que un de cada tres usuaris té entre 52 i 64 anys. També va destacar que el 68% dels enquestats van declarar tenir vehicle propi, un 20% més que a la mostra de l’any passat, i que el 82% treballa en el sector serveis, l’hostaleria o el comerç. A més, un de cada quatre usuaris és nou. L’ús diari també puja amb força: el 75% agafa el bus cada dia, un increment del 19% en un any. La gratuïtat continua sent un factor que es considera clau: el 79% disposa de l’abonament gratuït i la xifra segueix a l’alça, i pel que fa a les línies, l’L2, l’L4 i l’L7 es mantenen com les més utilitzades, aplegant un 73% dels usuaris.
A la presentació es van abordar les possibles dificultats de Coopalsa per contractar xofers amb l’arribada de l’Entry/Exit. Segons Dallerès, “el sistema ens afecta menys perquè nosaltres agafem personal per la quota ordinària i no solem recórrer a la de temporers”. Tot i això, va reconèixer la possibilitat d’alguna incidència puntual per l’enduriment dels requisits per acreditar l’experiència professional: abans es demanaven quatre anys, ara sis. “Anem contractant personal, però no tot el que voldríem”, va assegurar.
SATISFACCIÓ I PRUDÈNCIA PER L'ELEVACIÓ DEL LAUDE AL TC
Segons va explicar, Coopalsa va lliurar tota la informació addicional que li va ser requerida i va donar per fet que les altres parts també. Sobre el debat al voltant de la possible inconstitucionalitat del laude, va deixar clar que la decisió no correspon a l’empresa: “El tribunal és qui decideix si hi ha motius o no. Nosaltres no hi podem afegir res més.” Preguntat sobre què faria Coopalsa si el Constitucional acabés tombant el laude, va optar per ser prudent: “Quan arribi la resolució, ens haurem de tornar a situar per analitzar la situació, tot i que nosaltres volem que hi hagi una entesa.”
Dallerès també va recordar que la companyia està aplicant el laude “des del primer dia, per obligació legal”, i que ho continuarà fent fins que hi hagi una resolució ferma, apuntant que l’empresa “es va veure obligada” a entrar en aquest arbitratge.
Pel que fa a la relació amb els treballadors, va defensar que no ha estat mai conflictiva i que Coopalsa “ha mirat d’atendre” totes les reunions. A més, va obrir la porta a reprendre en un futur les negociacions per un conveni col·lectiu sectorial: “Seria desitjable que el sector en tingués un. Es pot iniciar en qualsevol moment si les dues parts ho volen.” En espera que el cas arribi al Constitucional, Dallerès va insistir que l’empresa no es posicionarà més.