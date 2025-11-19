La Seu acull una conferència sobre els coprínceps d’Andorra
L’església de Sant Miquel de la Seu d’Urgell acollirà divendres 21 a les sis de la tarda la conferència Bisbes d’Urgell i comtes de Foix: l’Andorra cosenyorial. Aquesta conferència anirà a càrrec de Claudine Pailhès i Carles Gascón Chopo, tots dos reconeguts especialistes en la història de les institucions andorranes.
Aquest acte entra en el marc de la programació de la candidatura transnacional dels testimonis materials de la construcció del Principat d’Andorra per a la seva inscripció a la llista del patrimoni mundial de la Unesco, una candidatura de la qual la catedral de la Seu també forma part. Aquesta serà la primera vegada que Pailhès i Gascón ofereixen una conferència conjunta sobre aquesta temàtica. Tots dos formen part del comitè de redacció de la candidatura i acumulen una llarga trajectòria d’investigació sobre el passat institucional d’Andorra i les relacions històriques entre els bisbes.