REPORTATGE
Una qüestió de mesos
Una jove s'enfronta a 18 mesos de presó condicional per compartir marihuana amb la seva amiga quan tenia 17 anys i ella en tenia 18.
Tot en aquesta vida té uns tempos, i a vegades les coses passen en un moment concret en què, si s’haguessin produït només una mica més tard, l’escenari hauria estat del tot diferent. Això és exactament el que li va passar a una jove acusada de proporcionar marihuana a una menor, jutjada ahir davant el Tribunal de Corts.
Segons la Fiscalia, els fets es remunten al 2023, quan l’acusada, que acabava de fer 18 anys, va compartir un cigarret de marihuana amb una amiga de 17 al Parc Central. “Però estava a punt de fer-ne 18”, va remarcar la noia durant la vista. Aquest “a punt” és el que marca la diferència entre enxampar dos adults fumant marihuana –una situació que sol resoldre’s amb una sanció econòmica– i considerar l’acció un delicte major per subministrar droga a una menor. Per aquest fet, la jove s’enfronta a una pena de 18 mesos de presó condicional.
L'acusada duia a sobre una navalla de vuit centímetres que era del seu avi
La versió de l’acusada, però, afirma que en cap moment la menor va fumar i que va ser ella sola. Uns fets que, segons els agents que van intervenir en la causa, no corresponen al que van veure, ja que van afirmar que van observar les dues fumant.
La policia també li va intervenir una navalla que superava en un centímetre la llargada màxima permesa, tal com va declarar l’agent actuant. Segons l’acusada, l’objecte era simplement un record del seu avi i en cap cas tenia intenció d’utilitzar-lo.
A la jove se li imputen un delicte major per proporcionar drogues tòxiques a una menor, un delicte menor de tinença i port il·legal d’armes, i dues contravencions penals per consum en un lloc públic i consum conjunt de cànnabis. Per la tinença d’armes, la Fiscalia sol·licita tres mesos de presó condicional, i per les contravencions, un mes d’arrest nocturn i dues multes de 300 euros.
La defensa, en canvi, sosté que en cap moment ha quedat acreditat que la menor estigués consumint, i reclama 15 dies d’arrest condicional pel consum de marihuana i una multa que no superi els 300 euros.