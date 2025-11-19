ESGLÉSIA
Piero Pioppo s’incorpora com a nou nunci apostòlic el 5 de desembre
L’arquebisbe italià Piero Pioppo, recentment nomenat pel papa Lleó XIV com a nou nunci apostòlic (ambaixador pontífex) a Espanya i Andorra, arribarà a Madrid el 5 de desembre, segons va anunciar ahir el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE), Luis Argüello, durant la inauguració de la 128a assemblea plenària. Argüello va explicar que va poder conversar amb el prelat i que aquest li va demanar transmetre un missatge de salutació als bisbes, als quals s’unirà un cop es faci càrrec oficialment de la nunciatura. Pioppo és arquebisbe titular de Torcello, Venècia, i fins al 15 de setembre exercia com a nunci a Indonèsia