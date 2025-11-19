Successos
Mor la dona condemnada per assassinar el marit el 2010
Els Mossos d'Esquadra han confirmat que no s'han detectat indicis de criminalitat
Montserrat Gimeno, condemnada a vint anys de presó per l’assassinat del seu marit l’estiu del 2010 a Andorra, ha mort aquest matí a la Seu d’Urgell a l’edat de 67 anys. Segons han confirmat els Mossos d’Esquadra, el cos ha estat localitzat en una habitació del seu domicili, situat al barri de Santa Magdalena, i no s’han detectat indicis de criminalitat. La causa exacta de la mort es determinarà un cop es practiqui l’autòpsia.
Gimeno vivia sola a la capital alt-urgellenca després d’haver estat excarcerada i posteriorment expulsada d’Andorra, ja que no disposava de la nacionalitat del Principat. Va quedar en llibertat l'agost passat, després d’haver complert quinze anys de condemna al centre penitenciari de la Comella, on es trobava interna per l’assassinat del seu marit, un crim que va commocionar la societat andorrana.
Els fets pels quals va ser condemnada es remunten l'agost del 2010. Segons la sentència ferma del Tribunal Superior, Gimeno va matar el seu marit mentre aquest dormia, després que ell li comuniqués la voluntat de separar-se i començar una nova vida amb una altra dona. Al llarg del procés judicial, però, ella va mantenir que no havia estat l’autora del crim i va arribar a demanar la repetició del judici, al·legant que havia encobert un familiar proper. La justícia no va admetre aquesta versió i va considerar-la responsable directa de l’homicidi.
Amb la seva excarceració, Gimeno es va convertir en la dona que més temps havia passat a presó a Andorra. El seu cas també va ser objecte de seguiment mediàtic per altres qüestions vinculades a la seva estada penitenciària, com ara la denúncia per vexacions contra una funcionària del centre, que va acabar arxivada.