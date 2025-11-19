Consell de ministres
Adjudicades les obres de reforç del mur de la carretera de Fontaneda per 112.000 euros
Els treballs tenen un termini d’execució d’un mes
El consell de ministres ha adjudicat a l’empresa T.P. Comesa les obres de recalçat del mur de sosteniment de la carretera secundària CS-140, a Fontaneda, per un import de 111.980 euros. Els treballs, amb un termini d’execució d’un mes, es faran en un tram de 26 metres de llargada i fins a 5,40 metres d’alçada, i consistiran en la instal·lació de dues fileres de micropilots "per reforçar l’estabilitat del mur i garantir una calçada més segura", tal com ha explicat el ministre portaveu, Guillem Casal.
Dos ajuts de doctorat per un import de 97.200 euros
Govern ha atorgat dos ajuts de tercer cicle per al curs 2025-2026, amb una dotació de 48.600 euros per a cadascuna de les dues tesis seleccionades, centrades en l’envelliment intestinal saludable i la resposta al tractament de la depressió bipolar. Amb aquestes beques, ja són 34 els ajuts concedits des del 2007.
El consell de ministres també ha validat quatre sol·licituds d’ajut per al pagament de les matrícules de doctorat, amb un import total de 2.167,04 euros. Des del 2009, s’han concedit 121 ajuts d’aquest tipus per valor de més de 41.800 euros.