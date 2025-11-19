Conflictes empresarials
L'ABA rebutja donar informació sobre el nombre d'afiliats
L'associació creu que la demanda de Govern constitueix "una ingerència injustificada" en la seva autonomia interna
L’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) ha criticat aquest dimarts la sol·licitud del Secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella, per la qual se’ls demanava documentació sobre la seva constitució i el nombre d’afiliats. L’entitat ha remarcat que la petició només és aplicable als sindicats i que l’ABA és una associació legalment inscrita al registre d’associacions, per la qual cosa considera que el requeriment “no té cap aplicació” sobre la seva activitat.
Pel que fa a la demanda de revelar el nombre d’afiliats, l’ABA afirma que no existeix cap obligació legal per facilitar aquesta informació i que la petició constitueix una “ingerència injustificada” en la seva autonomia interna.
L’entitat anuncia que no trametrà les dades i que, si les comunicacions futures no s’adrecen al president, respondrà únicament per vies públiques. També adverteix que només considerarà emetre una certificació si Funció Pública justifica documentalment la necessitat de la informació. L’ABA també lamenta que el Govern “dedica esforços a qüestions inexistents” mentre persisteixen problemes reals del sector públic i acusa l’executiu d’actuar amb “improvisació, manca de rigor i voluntat de control”.