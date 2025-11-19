Consell de ministres
Finances endureix les condicions per a les resolucions bancàries
La modificació de la normativa obeeix a l'adaptació a les directives de la UE
El consell de ministres ha aprovat avui el canvi de la legislació de recuperació i resolució d'entitats bancàries i empreses d'inversió per fixar criteris més exigents d'acord amb el que fixa la normativa internacional. El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha explicat que es tracta d'una adaptació a les directives de la UE en compliment de les obligacions derivades de l'Acord Monetari i ha recalcat que es tracta de les lleis derivades de la crisi financera del 2008 quan tots els països van desplegar un sistema perquè no es fessin servir els diners públics per recuperar bancs, sinó que recaiguin sobre els accionistes i els creditors de les entitats.
Lladós ha assenyalat que la modificació de la llei suposa que els plans de resolució que les entitats bancàries han de presentar periòdicament a l'AREB responguin cada vegada a criteris més estrictes i exigents sobre les mesures que adoptaran en cas d'una "situació d'estrés". I ha recordat que els plans exposen un ordre de prelació sobre la protecció dels diferents productes i per reforçar les accions s'ha actualitzat a més la definició dels productes. El ministre ha ressaltat que "el sistema andorrà és robust i està lluny d'aquestes situacions però han d'actualitzar els plans".
El canvi legislatiu reforça les facultats d'intervenció de l'AREB i per als casos de resolucions transfrontereres per a entitats que operen en diferents països i augmenta la protecció dels inversors minoristes. El projecte de llei aprovat avui pel Govern s'ha treballat amb l'AREB, l'AFA i l'associació de bancs, i s'entrarà a tràmit parlamentari al Consell General "en breu", ha comentat Lladós.
El Govern ha tirat endavant a més la modificació del Reglament relatiu a les normes aplicables als proveïdors de serveis de pagament per establir més transparència en l'operativa amb els clients quan hi ha canvis de divisa dins de la Unió Europea. Lladós ha indicat que les noves obligacions fixen que si un client fa una transferència per exemple a Dinamarca se li ha d'especificar el canvi de de moneda que se li aplicarà.